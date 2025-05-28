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川普媒体宣布拟筹资755亿 打造「比特币金库」

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（法新社华盛顿27日法新电巷）美国总统川普的社群媒体企业「川普媒体与科技集团」今天宣布拟筹资约25亿美元（约新台币755亿元），着眼打造「比特币金库」，还说加密货币将成为公司资产的重要组成。

经营「真实社群」（Truth Social）网站的川普媒体与科技集团（Trump Media & Technology Group）透过声明表示，公司已与约50家机构投资人达成认购协议。

根据这些协议，川普媒体公司同意将透过私募方式发行及出售约15亿美元的普通股，和10亿美元的可转换优先担保债券。

法新社报导，川普媒体公司表示，此次发行预计于5月29日左右完成。川普媒体公司股价今天收盘下跌10.4%。

川普媒体执行长努尼斯（Devin Nunes）表示：「我们将比特币视为实现金融自由的顶尖工具，如今我们公司将加密货币当作公司资产的重要组成。」

努尼斯又说，这笔投资将「帮助我们公司免受金融机构的骚扰和歧视」。

川普媒体表示，其比特币资金将委由两家加密货币公司Crypto.com和Anchorage Digital管理。

川普矢言要让美国成为「世界加密货币之都」。（译者：纪锦玲）

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