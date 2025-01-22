川普宣告退出全球企业税协议 欧盟官员表遗憾

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（法新社华盛顿21日电） 美国总统川普就任首日决定退出全球最低企业税协议，令欧洲联盟（EU）官员感到不安，并对此举表示「遗憾」。

川普昨天宣誓就职后数小时内签署一系列行政命令，让美国退出巴黎气候协定和世界卫生组织（WHO），并取消前总统拜登多项政策。

其中之一是美国退出经济合作暨发展组织（Organization for Economic Cooperation and Development，OECD）全球税收协议，这项协议由近140国签署，向企业获利课徵15%的最低税率。

这项行政命令也要求官员「调查」是否有国家已经或计划实施「具有治外法权或对美国公司造成不成比例影响」的规定，并在60天内提出报复措施的建议。

欧盟执委会主管贸易事务执行委员杜姆布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）今天在布鲁塞尔记者会对此举表示「遗憾」，还表示欧盟仍「致力于」自身国际义务。

他说：「我们相信值得花时间与新的美国税收当局研议这些事项，以更了解他们的要求并解释我们的立场。」

非营利组织「租税正义联盟」（Tax Justice Network）表示，川普的行政命令实际上「要求各国放弃对境内经营的跨国公司税收主权，否则将面临严厉的反制措施」。

租税正义联盟执行长科巴姆（Alex Cobham）在声明中说：「川普不仅扼杀OECD软弱的税收改革，他实际上正威胁要废除过去一个世纪所建立的一切，把这个世界带回『强盗大亨』（robber baron）世纪的税收政策。」

采取报复措施的前景恐令美国与最亲密盟邦陷入混乱的税务战，同时美国政府也正评估增加制裁。

川普昨天表示，可能最快在2月1日向加拿大和墨西哥课徵25%关税，并矢言对其他国家实施惩罚性措施，成为美国新贸易政策一环。

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）矢言将对任何新关税措施强烈回应，他今天在记者会上表示「一切」都在评量中。（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）