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川普对欧盟祭重税 义总理梅洛尼：此非西方内斗

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（法新社罗马13日电） 美国总统川普宣布对欧盟产品课徵30%关税后，义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天表示，不应将此视为「西方内部的贸易战」。

梅洛尼在总理办公室发出的声明里说：「在我们共同面对全球挑战之际，西方若陷入内部贸易战，将会削弱整体力量。」

她表示，欧盟有足够的经济与财政实力维护自身立场，并达成公平合理的贸易协议，还说「义大利会一如既往地做好自己的本分」。目前，欧盟因希望与美国达成协议而暂时按兵不动，未对美方30%关税措施回击。

川普7月12日宣布，欧盟与墨西哥销往美国的商品，将自8月1日起加徵30%关税。

川普宣布对欧盟关税后，义大利反对党抨击梅洛尼及她所属的极右翼义大利兄弟党（Fratelli d’Italia）。在野的「五星运动」（5 Star Movement）党魁孔蒂（Giuseppe Conte）更指控梅洛尼屈服于华府的威胁。

欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）表示，欧盟目前不会就美国针对钢铝产品加徵的关税采取报复，并希望透过协商达成协议，以避免美国将30%的关税扩大至所有欧盟出口产品。

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