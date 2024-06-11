川普封口费案7月宣判 线上接受观护局人员讯问

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（法新社纽约10日电） 美国前总统川普因伪造商业纪录隐瞒向色情片女星「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels）支付封口费被定罪，法院下个月宣布量刑，川普今天依程序接受纽约市观护局人员讯问。

川普昨天在拉斯维加斯的集会造势。据知情人士透露，川普在不到30分钟内完成讯问。

这项讯问是判刑前的例行程序，通常涉及有关罪犯的犯罪史、家庭和工作情况，以及心理和身体健康问题，讯后会制成一份量刑前报告送交法官。

川普被控在2016年美国大选前伪造商业纪录，以掩盖与丹尼尔斯的性丑闻。他今年5月被判犯下34项重罪，成为美国史上首位遭到刑事定罪的前总统。

川普竞选团队发言人史帝芬．张（Steven Cheung）表示：「川普总统和他的法律团队已在采取必要步骤，以挑战并击败这起无法无天的曼哈顿地区检察官所提案件。」

美国媒体报导指出，川普在佛罗里达州的海湖俱乐部（Mar-a-Lago）以视讯方式完成这项讯问，而不是在纽约法院以传统面对面的方式进行。

法官预定7月11日宣告量刑，就在共和党全国代表大会（Republican National Convention）于密尔瓦基（Milwaukee）登场的前4天，届时川普将获正式提名成为共和党总统候选人。

伪造商业纪录最高可判处4年有期徒刑，但专家认为，鉴于这是川普首次被定罪，法官极不可能判处徒刑。

川普还面临其他3起刑事案件，包括试图推翻2020年大选输给拜登的相关指控，但这些案件不太可能在11月大选前审理。