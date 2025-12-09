川普将签署行政命令 阻止州级AI监管

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿8日电） 美国总统川普今天表示，他将试图剥夺各州对快速成长的人工智慧（AI）产业进行监管的权力，他主张，集中的规则制定对于维持美国主导地位至关重要。

川普在自家社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）发文宣布将发布行政命令，试图阻止州层级的监管。他说：「如果我们要继续在AI领域领先，就必须只有一套规则。」

川普此举是为了让美国在全球AI工具的开发与控制竞赛处于领先地位，这些工具预计将改变从经济运作方式到军事技术的一切。

然而，白宫正面临国会以及川普「让美国再次伟大」（MAGA）阵营内部的高度怀疑，许多人对这项技术可能带来的经济与社会危害抱持警戒。

他们指出，民调显示，人们对AI的担忧日益增加，尤其是担心就业或保住工作的年轻族群。

川普在贴文中写道：「我们目前在竞赛中击败所有国家，但如果50个州，其中许多是恶意行为者，都要参与规则和审批流程，那么这种情况不会持续太久。」

「毫无疑问！AI将在萌芽期就被毁掉！我本周将发布单一规则的行政命令。」

目前不清楚这项行政命令的细节，但它可能引发更多政治反对与法律挑战。

阻止各州各自为政的想法是由川普的AI与加密货币沙皇塞克斯（David Sacks）提出，并获得AI领域最大参与者，包括OpenAI执行长阿特曼（Sam Altman）与辉达（Nvidia）执行长黄仁勋支持。