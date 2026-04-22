川普延长停火但维持封锁伊朗港口 中东局势持续动荡

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（法新社华盛顿21日电） 美国总统川普今天宣布延长美国与伊朗的停火协议，以争取更多谈判时间。此举发生在敌对行动即将恢复的数小时前，但他强调将持续封锁伊朗港口，使得中东局势仍充满变数。

川普表示这项决定是基于调解方巴基斯坦的请求，并强调需给伊朗「分裂的」领导层时间以提出谈判方案。

川普先前表示不会延长停火，并警告一旦期限届满将恢复轰炸行动。

川普在社群媒体上发文指出：「我已…指示军方继续执行封锁行动，并在其他方面保持准备与能力，因此我将延长停火，直到他们（伊朗）提交方案为止。」

在川普的宣布后，由巴基斯坦主持的和平谈判前景变得不确定。

白宫官员证实，副总统范斯（JD Vance）将不会如原计画于今天前往巴基斯坦参与谈判，需待伊朗提出方案后再定。

这名官员说：「任何面对面会谈的最新安排将由白宫另行宣布。」

在巴基斯坦首都伊斯兰马巴德（Islamabad），大批武装警力与军队今天进驻政府区域加强戒备，即使美伊会谈尚未确定，整个区域几乎处于封锁状态。

随着原停火期限逼近，伊朗事先警告，若波斯湾邻国允许利用其领土对伊朗发动攻击，伊朗将打击他们的石油生产设施。

法斯通讯社（Fars news agency）引述伊朗革命卫队航太部队指挥官墨沙维（Seyyed Majid Mousavi）指出：「南方邻国应明白，若他们的地理位置与设施被敌人用来攻击伊朗，中东的石油生产将不复存在。」

自首轮谈判以来，川普已宣布封锁伊朗港口，而德黑兰则再次关闭荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）。

美国战争部今天表示，美军拦截并登检一艘「无国籍且受制裁」船只，作为打击支援伊朗网络行动的一部分。法新社确认这艘船与伊朗活动有关。

双方互相指控对方违反停火协议。

德黑兰居民表示，尽管停火生效，生活反而更加恶化，既受到政府压力，也受到战争影响。

39岁的萨加尔（Saghar）说：「这个受诅咒的停火让我们崩溃，看不到任何希望。情况非常糟糕，我周遭没有人过得好。」

专家指出，伊朗对外态度模糊，是为了对华府施加压力。

战略暨国际研究中心（Center for Strategic and International Studies）的白曼（Daniel Byman）表示：「当前美伊对峙已不再只是实力冲突，而是政治耐力与谈判筹码的较量。」

另一方面，以色列与黎巴嫩23日将在华府举行新一轮会谈。

以黎上周达成为期10天的停火协议，并纳入真主党（Hezbollah）。这个黎巴嫩武装组织先前为支持伊朗向以色列发射火箭后，将黎巴嫩卷入更广泛的中东冲突。

黎巴嫩政府机构表示，自战争爆发以来，以色列对黎巴嫩的攻击已造成至少2454人死亡。（编译：徐睿承）