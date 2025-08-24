The Swiss voice in the world since 1935

川普扩大国民兵部署计画　这次锁定巴尔的摩

（法新社华盛顿24日电） 美国总统川普今天威胁要在另一个民主党重镇、马里兰州第一大城巴尔的摩部署国民兵，此举将是他扩大打击犯罪和移民行动的一部分。

川普最新社群媒体发文痛批巴尔的摩 （Baltimore）是一座「失控、犯罪猖獗」的城��，包括州长摩尔（Wes Moore）在内的马里兰州民主党领袖则齐声大力反击。 川普本月将国民兵（National Guard）部署到华府街头，此举饱受批评。他则表示，这实际上等同于联邦接管首都治安维护工作。 川普6月备受争议地下令近5000名国民兵进驻洛杉矶，表面上是为平息因突袭扫荡移民行动引发的抗议，此举招致加州州长纽松（Gavin Newsom）强烈反对。外界普遍认为纽松2028年可能角逐白宫大位。 媒体报导川普政府也计划对美国第3大城芝加哥（Chicago）部署数以千计国民兵，引发当地民主党人不满。

至于巴尔的摩，川普在自家平台真实社群（Truth Social）发文说：「如果（州长）摩尔需要帮忙，就像『纽渣』在洛杉矶那样，我会派『兵』进驻，迅速清除犯罪，一旁的华府已然如此。」川普习惯以「纽渣」（Newscum）来称呼纽松，将他的姓氏Newsom与scum（人渣）结合来贬抑他。

川普与摩尔之间的不和本周似乎急剧升高。摩尔抨击川普在马里兰州部署国民兵的挑衅性建议，川普则批评摩尔「恶劣」，并扬言取消帮助修理遭到撞断巴尔的摩大桥的联邦资金。 摩尔今天告诉有线电视新闻网（CNN），已经邀请川普一起漫步巴尔的摩街头，让他可以反驳川普「这种自得其乐的无知、那些老哏，以及那些1980年代的吓人伎俩」。

