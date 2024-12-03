川普扬言对中加徵重税 芬太尼受害家属撤回请愿

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（法新社华盛顿2日综合外电报导）美国芬太尼受害家属及倡议团体10月中请愿，要求对中国展开调查并加徵关税。随总统当选人川普矢言对中国加徵重税，美国贸易代表戴琪今天表示，这份请愿书已暂时撤回。

这份请愿书是由一群芬太尼（fentany）受害家庭及倡议组织所提出，要求调查中国在助长美国合成鸦片类药物芬太尼危机中所扮演的角色，并希望采取贸易反制措施，向中国商品徵收至少500亿美元（约新台币1兆6000亿元）关税。

法新社报导，请愿书中敦促政府采取行动，应对中国与中国实体「不正当且不合理」的作为，并称来自世界第2大经济体中国非法出口的芬太尼「已经摧毁并将持续摧毁美国的社区、公民和商业」。

华府先前指控北京对致命毒品芬太尼走私视而不见，估计每年有数以万计人因用药过量而丧命。

相关团体今天撤回请愿书之前，美国总统当选人川普（Donald Trump）曾指控北京在美国的鸦片类药物泛滥中的角色，矢言对中国出口商品课徵额外关税，而川普将于几周后重返白宫。

美国威利莱茵律师事务所（Wiley Rein LLP）律师尼卡塔（Nazak Nikakhtar）代表受害者家属提出请愿，她先前曾告诉法新社，中国政府未能有效遏止芬太尼交易，一直纵容这项行为。

尽管相关团体已撤回这份日期注明为10月17日的请愿书，但未来仍可重新提出。

美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）在声明中，对于这个团体在「唤起关注并强调目前芬太尼危机急迫性方面」的领导力表示赞扬。

中国外交部表示，「仍有意愿续和美国合作打击毒品」，但希望华府「不要把中国的善意视为理所当然」。（译者：纪锦玲/核稿：张茗喧）