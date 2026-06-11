川普扬言重击伊朗 美国连两晚空袭

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（法新社华盛顿10日电） 美国今天对伊朗发动新一波攻击。美伊战争打了3个多月，在结束这场战事的谈判破裂后，美国总统川普稍早扬言将「猛烈打击」伊朗。

美军中央司令部（US Central Command）表示，美军于华盛顿时间下午5时15分对伊朗多处目标展开「额外的自卫性打击」，以回应其所称德黑兰「无理且持续不断的侵略」。

伊朗媒体报导，伊朗南部靠近荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）地区各地传出爆炸声响，美军昨天已轰炸同一地区的防空设施、雷达站与其他地点。

伊朗消息人士指称，葛希姆岛（Qeshm）、卡尔干（Kargan）与西里克（Sirik）遭「敌方发射物」击中。

川普抱怨德黑兰谈判人员「把我们当傻子耍」后，美国连续第2天发动攻击。

川普向媒体表示：「我们昨天非常猛烈地打击他们。我们今天还会再重击他们。我们原本非常接近达成协议，但他们一直在拖延。」

美国战争部长赫格塞斯（Pete Hegseth）说，这波空袭会持续到第3个晚上，并表示空袭行动将「强劲」且「明确」。

美伊情势在世界杯举行前进一步升级，引发国际社会呼吁各方保持克制。本届世界杯由美国共同主办，伊朗也参赛。联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）警告不应回到「全面战争」的局面。

伊朗驻联合国大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）驳斥川普的威胁，称「透过威胁、恫吓或使用武力，无法达成任何可持续的协议」。

一名了解情势的外交官员表示，外交行动尚未完全破裂，卡达谈判人员正在前往德黑兰「与伊朗人员会面，努力弥合剩余的分歧」。