川普批施凯尔非邱吉尔 扬言终止与西班牙贸易

4 分钟

（法新社华盛顿4日电） 美国总统川普今天炮轰英国和西班牙未全力支持他对伊朗采取的攻击行动，表示对英国不满、批英相施凯尔不是邱吉尔，更扬言终止与西班牙的「所有贸易」。

川普（Donald Trump）表示「我对英国不满意」，他提到施凯尔（Keir Starmer）时说，「我们现在面对的可不是邱吉尔（Winston Churchill）」。

英国在过去2次世界大战和伊拉克及阿富汗战争中，一直都是美国的坚定盟友。然而，伦敦决定不涉入美国与以色列联手攻击伊朗的行动。

施凯尔1日晚间宣布开放美军使用英国军事基地，在中东地区对伊朗执行「防卫」性质的「源头打击」任务。面对川普不满英国未更早允许使用基地，施凯尔说，就英国国家利益进行判断，是他的责任。

施凯尔还说，美国未获准使用赛普勒斯（Cyprus）的英国基地；当地其中一座空军基地近日传出遭伊朗制无人机袭击。

川普说：「我们耗费3、4天才搞清楚我们能在哪边降落。如果能在那里降落会方便许多，就不用多飞好几个小时」，他指的似乎是狄耶戈加西亚岛（The island of Diego Garcia）的空军基地。

位于查哥斯群岛（Chagos Islands）的狄耶戈加西亚岛，是美国与英国在印度洋极具战略意义的重要空军基地所在地。

川普也对西班牙表达强烈不满。西国总理桑杰士（Pedro Sanchez）领导的左翼政府，不准美国利用长期供美军使用的基地对伊朗发动攻击。

川普痛批「西班牙真是糟透了」，强调已指示财政部长贝森特（Scott Bessent）「切断与西班牙所有往来」。

他还说，桑杰士公开拒绝与北大西洋公约组织（NATO）盟国一同承诺提升国防支出占国内生产毛额（GDP）比重达5。川普力促北约成员国达成此一目标，因他认为美国肩负的防务负担过重。

川普表示：「因此，我们将终止与西班牙的一切贸易，我们不想与西班牙有任何瓜葛。」

然而，美国联邦最高法院2月裁定川普无权以国际紧急经济权力法（IEEPA）实施全球性关税后，目前仍不清楚川普有多大权力能「终止」与西班牙的贸易。

西班牙外交部长阿尔巴雷斯（Jose Manuel Albares）曾表示，当局只允许罗塔海军基地（Naval Station Rota）和摩伦空军基地（Moron Air Base）在符合联合国宪章（United Nations Charter）前提下，供军事活动使用。