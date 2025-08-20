川普抨击觉醒文化 批美国主要博物馆聚焦奴隶制

（法新社华盛顿19日电） 美国总统川普今天批评美国最具代表性的博物馆把「觉醒」焦点放在「奴隶制多糟糕」等主题上，这是他对美国文化机构发动的最新一波攻击。

川普写道：「史密森尼已经失控了，讨论的都是我们国家多可怕、奴隶制多糟糕，以及被压迫的人有多么无所成就，完全不谈成功、光明和未来。」他指的是史密森尼学会（Smithsonian Institution）。

史密森尼学会为一独立组织，负责营运全美17所博物馆、艺廊和一座动物园，接受政府资助。川普先前曾指控史密森尼学会宣扬「有害的意识形态」。

美国曾因奴隶制问题爆发内战。从非洲输往美洲的跨大西洋奴隶贸易过去持续3个世纪，被称为美国的「原罪」。当时，支持蓄奴的南方邦联于1861年到1865年与北方联邦爆发内战，最终战败，也导致奴隶制度废除。

自那时起，非裔美国人持续争取民权，包括2020年爆发的「黑命关天」（Black Lives Matter）运动，促使全国重新省思美国的这段黑历史。

川普在「真实社群」（Truth Social）贴文中写道：「华府各地乃至于全美各地的博物馆，基本上已成为仅存的『觉醒』据点。」川普以「觉醒」一词代指左翼社会正义运动。

连月来，川普频频出言贬损文化机构。这些文化机构近年来致力让展览和计画更加多元化，强调女性、有色人种及酷儿文化等。

白宫上周在网站上贴出一封信函，称政府打算锁定8所主要博物馆进行「全面内部检讨」，以「彰显美国的卓越」，并「移除分裂或带有党派色彩的叙事」。

信件指出，遭到锁定的机构包括美国国家历史博物馆（National Museum of American History）、国立非裔美国人历史文化博物馆（National Museum of African American History and Culture）、以及国立美洲原住民博物馆（National Museum of the American Indian）。

着名民权律师克鲁普（Ben Crump）在社群媒体X上回应川普贴文：「如今博物馆被针对，因为他们太过坦率谈论奴隶制的恐怖之处。」

克鲁普说：「如果说出关于奴隶制的真相会让博物馆『太过觉醒』，那有问题的不是历史，而是那些想要抹灭历史的人。」