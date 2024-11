川普提名前世界摔角娱乐CEO麦马洪 担任教育部长

(法新社华盛顿20日电) 美国总统当选人川普今天任命世界摔角娱乐公司(World Wrestling Entertainment, WWE)前执行长琳达.麦马洪(Linda McMahon)执掌他矢言将废除的教育部。

川普称琳达.麦马洪是「家长权的强力倡导者」,并在声明中说:「我们将把教育权责下放各州政府,琳达将带头努力。」

川普将于明年1月重返白宫,而麦马洪是川普交接团队的共同主席,这个团队负责填补政府4000个职位。

川普提到麦马洪在教育方面的经验时说,她进入康乃狄克州教育委员会(Connecticut Board of Education)两年,并曾在私立天主教学校圣心大学(Sacred Heart University)的信托委员会任职16年。

麦马洪2009年离开世界摔角娱乐公司竞选联邦参议员失利,之后成为川普的一大金主。

自2021年起,麦马洪在与川普结盟的保守派智库美国优先政策研究所(America First Policy Institute)中担任美国工人中心(Center For The American Worker)主席。

竞选期间,川普承诺当他重返白宫时将废除联邦教育部。他9月在威斯康辛州的造势活动上说:「我一直都这么说。我超想重返白宫做这件事。我们最终将废除联邦教育部。」

麦马洪在密尔瓦基举行的共和党全国代表大会上表示,她觉得自己「很荣幸可以称川普为同事、上司,还有朋友」。

麦马洪与川普的渊源可追溯于她进入职业摔角业的岁月,她说自己是在担任WWE执行长期间第一次见到川普。

当川普还是实境秀节目「谁是接班人」(The Apprentice)明星时,他2017年曾出现在「摔角狂热」(WrestleMania)节目上,在根据脚本精心安排的搏斗桥段中,以身体冲撞麦马洪的先生、传奇摔角推广者文斯.麦马洪(Vince McMahon),并在电视实况转播期间,在摔角擂台中间把文斯的头剃个精光。

2017年,麦马洪获任命为小型企业署(Small Business Administration)署长的人事案过关。小型企业署负责支持美国数以百万计小型企业。

离开小型企业署后,麦马洪担任挺川普的超级政治行动委员会(super PAC)「美国优先行动」(America First Action)主席。

川普任命麦马洪出任教育部长时,提到她在企业界的经验,协助世界摔角娱乐公司成长茁壮。