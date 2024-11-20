川普提名前世界摔角娱乐CEO麦马洪 担任教育部长

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（法新社华盛顿20日电） 美国总统当选人川普今天任命世界摔角娱乐公司（World Wrestling Entertainment, WWE）前执行长琳达．麦马洪（Linda McMahon）执掌他矢言将废除的教育部。

川普称琳达．麦马洪是「家长权的强力倡导者」，并在声明中说：「我们将把教育权责下放各州政府，琳达将带头努力。」

川普将于明年1月重返白宫，而麦马洪是川普交接团队的共同主席，这个团队负责填补政府4000个职位。

川普提到麦马洪在教育方面的经验时说，她进入康乃狄克州教育委员会（Connecticut Board of Education）两年，并曾在私立天主教学校圣心大学（Sacred Heart University）的信托委员会任职16年。

麦马洪2009年离开世界摔角娱乐公司竞选联邦参议员失利，之后成为川普的一大金主。

自2021年起，麦马洪在与川普结盟的保守派智库美国优先政策研究所（America First Policy Institute）中担任美国工人中心（Center For The American Worker）主席。

竞选期间，川普承诺当他重返白宫时将废除联邦教育部。他9月在威斯康辛州的造势活动上说：「我一直都这么说。我超想重返白宫做这件事。我们最终将废除联邦教育部。」

麦马洪在密尔瓦基举行的共和党全国代表大会上表示，她觉得自己「很荣幸可以称川普为同事、上司，还有朋友」。

麦马洪与川普的渊源可追溯于她进入职业摔角业的岁月，她说自己是在担任WWE执行长期间第一次见到川普。

当川普还是实境秀节目「谁是接班人」（The Apprentice）明星时，他2017年曾出现在「摔角狂热」（WrestleMania）节目上，在根据脚本精心安排的搏斗桥段中，以身体冲撞麦马洪的先生、传奇摔角推广者文斯．麦马洪（Vince McMahon），并在电视实况转播期间，在摔角擂台中间把文斯的头剃个精光。

2017年，麦马洪获任命为小型企业署（Small Business Administration）署长的人事案过关。小型企业署负责支持美国数以百万计小型企业。

离开小型企业署后，麦马洪担任挺川普的超级政治行动委员会（super PAC）「美国优先行动」（America First Action）主席。

川普任命麦马洪出任教育部长时，提到她在企业界的经验，协助世界摔角娱乐公司成长茁壮。