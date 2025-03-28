川普政府扩大DEI调查 加州顶尖大学招生作业被盯上

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（法新社洛杉矶27日电） 美国保守派长期以来一直抱怨，顶尖大学让少数族裔学生更容易入学，美国总统川普政府今天说，将调查加州部分顶尖大学招生作业，以结束非法歧视，恢复择优录取。

美国司法部长邦迪（Pam Bondi）说，她已下令调查私立史丹佛大学（Stanford University）以及加州大学系统中3所最负盛名的分校，包括加州大学柏克莱分校（UC Berkeley）、加州大学洛杉矶分校（UCLA）和加州大学尔湾分校（UC Irvine）的招生情况。

邦迪在声明中说：「川普总统和我致力在全国范围内结束非法歧视，并恢复择优录取的机会。」

「美国的每个学生都应该根据他们的努力、才智和性格，而不是他们的肤色来评判他们。」

加州大学一名发言人说，自从1996年加州投票通过禁止考虑种族因素以来，加州大学就没有在招生中考虑种族问题，但澄清说，学校申请收集的种族和民族数据「仅用于统计目的」。

发言人还说：「这些资讯不会与审核申请的人员共用，也不会用于招生。」

保守派长久以来一再批评美国一流大学让少数族裔学生更容易入学，他们认为，坚持「多元、平等、包容」（DEI），对于其他合格的优秀人选而言，有害且不公平。

川普政府3月撤销纽约哥伦比亚大学（Columbia University）4亿美元经费，声称该校人员在去年校园抗议以色列加萨战争的示威活动期间，没有充分保护犹太学生。（译者：林沂锋/核稿：刘淑琴）