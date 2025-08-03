川普新关税在即 专家预估台湾8/7前与美国达协议

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（法新社华盛顿3日电） 美国总统川普7月31日公布8月7日起实施的新关税税率，其中将对台湾课徵20%关税，但台美谈判未完待续。有国外分析师认为，台湾或印度等经济体有可能在7天缓冲期内达成协议。

川普（Donald Trump）频繁设定贸易期限却又撤销或延长，引来「川普总是临阵退缩」（Trump always chickens out）的嘲讽，但分析师认为这次不会回头了。

艾维克顾问公司（Evercore ISI）公共政策分析师艾克斯（Matthew Aks）表示，除了台湾或印度等部分经济体可能在7天缓冲期内敲定协议，他预期最新命令不会出现「大规模转变」。

华府智库「大西洋理事会」（Atlantic Council）国际经济专家李浦斯基（Josh Lipsky）也认为，川普「没有临阵退缩」，他正在「履行甚至是超越」竞选期间就关税议题所做的承诺。

在宣布最新关税税率前，川普历经艰难协商达成一连串妥协，其中最引人注意的是跟欧盟（EU）、日本及韩国敲定协议，川普制定了不同的关税税率，并夸耀美国将获得高额投资。

台湾总统赖清德1日在脸书（Facebook）发文指出，美国对等关税政策1日稍早在美国政府告知下，已经获得阶段性成果，由32%调降为20%。但因最终总结会议尚未进行，所以还没有得到最终税率，这也是「暂时性」关税20%的由来。

行政院副院长郑丽君与谈判团队近日在华府就美国新对等关税税率进行新一轮实体谈判后，她今天清晨返台表示：「谈判还要继续进行，我们会继续努力，争取更好的税率。」