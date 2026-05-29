川普施压下 巴拿马盼与中国续签海运协议

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（法新社巴拿马市28日电） 尽管美国总统川普持续施压、试图掌控巴拿马运河，巴拿马总统穆里诺（Jose Raul Mulino）今天表示，他有信心可与中国续签海运协议。

巴拿马和中国于2017年建交后，双方签署海运协议，让悬挂巴拿马国旗的船只在中国港口享有优惠港口费率及简化行政程序，这项协议将于今年到期。

尽管巴拿马抱怨，在香港企业经营巴拿马运河2座港口的特许权遭撤销后，巴国船只如今在中国面临更严格的管制，巴国仍寻求续签协议。

双方纠纷源自巴拿马最高法院1月裁定撤销长江和记实业旗下巴拿马港口公司（Panama Ports Company，PPC）的合约，使其丧失运河位于太平洋端的巴尔博亚港（Balboa）及大西洋端克里斯托巴港（Cristobal）的经营权。

川普则主张掌控这条重要的跨洋水道，理由是巴拿马运河实际上是由中国控制。目前运河是由1个独立于巴国政府之外的自治机构负责管理。

巴国外交部长艾查（Javier Martinez-Acha）与中国外长王毅26日在纽约会面，试图缓解相关情势。

会后穆里诺在记者会上表示，这场会谈「毫无疑问是重要的一步」，他相信谈判将顺利进展，也期待「彼此尊重的对话」。