川普没信心加萨停火协议能持续

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（法新华盛顿21日电） 美国总统川普今天表示，对于加萨停火协议能否维持，他「没有信心」。在就职典礼前，他曾宣扬自己为确保协议达成所做的外交努力。

川普（Donald Trump）重返白宫之际，媒体记者询问他，以色列和哈玛斯（Hamas）是否可以维持停火，并持续推进协议进程，他回答说：「我没有信心。」

川普说：「这不是我们的战争，这是他们的战争。但我欠缺信心。」 针对2023年10月7日巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」跨境突袭以色列所引发的以哈战争，川普表示，他相信哈玛斯的力量已被「削弱」。他说，「我看到1张加萨的照片，现在加萨就像是个巨大的拆除现场」。

川普表示，若停火协议依计画逐步推进，加萨将迎来「超棒的」重建。他说：「滨海的加萨地理位置绝佳，天气也非常好…一切条件都很好，前景可期。」

以色列与哈玛斯于本月19日起开始执行停火协议的首个阶段，包括交换人质和囚犯。这项协议由时任美国总统拜登（Joe Biden）于去年5月提出，经由拜登和川普特使的外交斡旋后终获通过。

川普推动加萨停火协议的同时，也表明坚定支持以色列。他也不忘在今天的就职演说中提及以哈停火，并自诩为「和平缔造者」。