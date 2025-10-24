川普特赦赵长鹏 批拜登政府敌视加密货币业

（法新社华盛顿23日电） 美国总统川普赦免被定罪的币安（Binance）联合创办人赵长鹏。白宫发言人李威特（Karoline Leavitt）今指控前总统拜登对加密货币产业表现出「极为敌对」的态度。

币安成立于2017年，很快便成为全球交易量最大的加密货币交易所，也让赵长鹏晋升为亿万富翁。

美方先前逮捕赵长鹏，并彻查币安运作。赵长鹏则于2023年底承认违反美国反洗钱法规，2024年为此服刑4个月。

赵长鹏获赦将有助币安重返美国市场；币安两年之前为解决美国司法部刑事调查而同意暂停美国业务。

白宫发言人李威特今天在华府告诉媒体：「这是一宗拜登政府滥诉的案件。」指控前任政府对赵的量刑「极度过当」。

她还说，拜登政府对加密货币产业也「极为敌视」，并强调川普赦免赵长鹏，是为「纠正拜登政府的司法过当」。

川普随后在白宫告诉媒体，他做出这项决定，是因为「很多人」告诉他赵长鹏无罪。

《华尔街日报》披露，币安为替赵长鹏寻求赦免已奔走将近一年，指币安一直是川普家族加密货币事业World Liberty Financial的重要支持者。

尽管已于2023年卸下执行长职务，赵长鹏仍然是币安的最大股东。他今天也在社群媒体发文，向川普「维护美国对公平、创新与正义的承诺」深表感激。