川普狂签行政命令 数量已超第一任期总和

（法新社华盛顿16日电） 美国总统川普大笔一挥，签下他第2任期内的第221道行政命令。自川普重返白宫以来，签署的行政命令数量已超过首个任期总和，凸显其行使行政权力的规模与速度都非常惊人。

法新社指出，川普签署行政命令数量之多，是二战以来前所未见，内容涵盖建立新的关税壁垒、推动人工智慧（AI）发展、对抗所谓「觉醒文化」（woke culture），到规范联邦建筑建筑风格等。

根据今天更新的资料，川普今年1月20日重返白宫后，联邦公报（Federal Register）迄今已正式公布220道行政命令；这些行政命令具法律约束力、且无须经国会批准。

川普昨天签署的第221道行政命令，将合成鸦片类止痛剂芬太尼（Fentanyl）定义为「大规模毁灭性武器」，预计稍后也将刊登于联邦公报。

相较之下，美国前总统拜登（Joe Biden）、欧巴马（Barack Obama）与小布希（George W. Bush）平均每年仅签署约30至40道行政命令。

唯有民主党籍的小罗斯福（Franklin D. Roosevelt）在签署行政命令数量方面与川普旗鼓相当，他在1933年至1945年间的4个任期内签署了近4000道行政命令，但当时正处于经济大萧条（Great Depression）与第二次世界大战这样的特殊背景下。

自10月初起，川普签署行政命令的速度已有所减缓，两个半月来仅签署约12道新命令。

从1月20日至4月底，也就是他第2任期的头4个月，川普每月平均签署超过30道行政命令。

根据法新社分析，其中近6成聚焦国内事务，完全涉及外交政策的不到1成，其余则属各类杂项。

在聚焦国内事务的行政命令中，又以社会议题为主，涵盖文化、公民权利、教育与健康，约占所有命令的3成，贸易、经济与投资约占2成，政府改革占1.8成。（编译：刘文瑜）