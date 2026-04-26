川普白宫晚宴传枪响 世界领袖齐声谴责暴力

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（法新社华盛顿26日电） 美国总统川普昨晚出席白宫记者协会晚宴时，宴会厅外突传枪响，开枪嫌犯已经落网。世界多国领袖对此案深感震惊，谴责这起暴力事件，并庆幸未传出伤亡，以下是他们的回应。

英国首相施凯尔（Keir Starmer）今天在社群平台X写道，他对「华府白宫记者协会晚宴现场的情况感到震惊」，任何对民主制度或新闻自由的攻击，都须以最强烈措辞予以谴责。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在X指出，他与妻子萨拉（Sara Netanyahu）对锁定川普的「暗杀未遂」案感到震惊。

尼坦雅胡提及：「我们欣慰总统与第一夫人平安强健。我们向受伤警员致上祝福，盼其早日完全康复，并对美国特勤局迅速果断的处置致敬。」

印度总理莫迪（Narendra Modi）在X上表示，得知川普总统、美国第一夫人及副总统均平安无事且未受伤，他深感宽慰。

莫迪指出：「我致上最诚挚祝福，愿他们持续平安与安康。暴力在民主中毫无立足之地，必须予以明确谴责。」

加拿大总理卡尼（Mark Carney）在X写道，他「对总统、第一夫人及所有与会宾客安全无虞感到庆幸」，「政治暴力在任何民主体制中都没有容身之处，这起事件令人不安，我的心与每一个深受震撼的人同在」。

墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）在X指出：「近期事件之后，川普总统与其夫人平安无恙，令人感到欣慰。」她还提及：「暴力绝不该是解决问题的手段。」

西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）谴责「今晚针对川普总统的攻击」。他在X写道：「暴力永远不是答案。人类唯有透过民主、共存与和平才能向前迈进。」

巴基斯坦总理夏立夫（Shehbaz Sharif）在X上表示，他对这起「令人不安的枪击事件深感震惊」。他写道：「得知川普总统、第一夫人及其他与会者平安无事，我感到宽慰。」