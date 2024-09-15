川普真实社群发文称「我恨泰勒丝」

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（法新社华盛顿15日电） 即使出自经常会故意惹人恼怒的美国前总统川普手笔，他今天没头没脑发出「我恨泰勒丝！」（I HATE TAYLOR SWIFT!）这样的贴文，委实出人意料。

川普在他的社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）发出这则贴文，全用大写字母的内容没有其他说明或解释，但是语意明确。

流行乐天后泰勒丝（Taylor Swift）在10日总统大选辩论会后不久就宣布支持民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris），在贴文中称赞贺锦丽是个「沉稳、有天赋的领导人」。

名人背书发挥重大影响的情况罕见，但泰勒丝这位人气女歌手在社群媒体上坐拥超过1亿粉丝，其中1000万人对她的挺贺贴文点赞。

川普想要藉由攻击泰勒丝得到什么好处不得而知，不过他的盘算也可能只是有发文总比没有好。

就连共和党人都批评他最近与极右派阴谋论网红卢默（Laura Loomer）过从甚密。屡次发表涉种族主义歧视言论的卢默经常是川普竞选专机的座上宾。

31岁的卢默曾分享推特影片，暗指2001年9月11日的恐攻事件是场内部阴谋，并表示近期大规模枪击案是民主党人所为，最近还说泰勒丝和职业美式足球联盟NFL球星凯尔西（Travis Kelce）交往是「为了影响2024年大选」而「安排的关系」（arranged relationship）。

毫无证据可以支持上述任何说法。