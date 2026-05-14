川普睽违9年访陆 习提醒台湾问题务必慎之又慎

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（法新社北京14日电） 中国国家主席习近平今天在北京与来访的美国总统川普峰会时示警，在台湾问题上的任何误判都可能带来美中两国冲突。

川普抵达中国时盛赞东道主，称习近平是「伟大的人」、「有荣幸成为习的朋友」，并预言美中关系将比以往任何时候都更好。

在举行完隆重的军礼欢迎仪式后，中方在北京人民大会堂安排双方元首峰会。习近平强调美中「应该是伙伴，而不是对手」。

根据中国官媒于会谈后发布的谈话内容，习近平称「台湾问题是中美关系中最重要的问题。处理好了，两国关系就能保持总体稳定。处理不好，两国就会碰撞甚至冲突，将整个中美关系推向十分危险的境地」。

习近平还说「台独与台海和平水火不容，维护台海和平稳定是中美双方最大公约数，美方务必慎之又慎处理台湾问题」川习这场峰会历时约2小时15分。

川普这次访中，是近10年再度有美国总统访问中国。尽管中方高规格礼遇，但双边仍存在诸多悬而未决的贸易与地缘政治紧张。

习近平在宏伟的人民大会堂以隆重的红毯仪式迎接川普，现场有军乐队表演、鸣放21响礼炮，还有一群学童挥舞两国国旗跳跃高呼「欢迎！」。

川普在现场似乎颇为享受典礼，表示「中国与美国之间的关系将比以往任何时候都更好」。

习近平致词时另提及希望美中两国能避免陷入修昔底德陷阱（Thucydides Trap）；这是国际关系一种理论，认为新兴强权崛起时，必与现状霸权有所一战。

习近平说「中美两国能不能跨越修昔底德陷阱，开创大国关系新范式？能不能携手应对全球性挑战，为世界注入更多稳定性？」「这些是历史之问、世界之问、人民之问，也是大国领导人需要共同书写的时代答卷。我愿同川普总统共同为中美关系这艘大船领好航、掌好舵」。

川普前次于2017年访中后，美中矛盾与对立加剧，不仅陷入贸易战、科技战，在多项全球重大议题上也意见分歧。而美国与以色列2月28日对悍然对伊朗发动战争，更让川普原订3月底的访中行程延后。

川普也期望促成中方购买美国农产、飞机及其他产业的商业交易。

随行川普的企业菁英，包括辉达（Nvidia）的黄仁勋（Jensen Huang）与特斯拉（Tesla）的马斯克（Elon Musk），他们今天也都与会在人民大会堂阶梯的欢迎仪式。

马斯克在会后告诉记者，这次川习会面「非常棒」；黄仁勋则称两国元首「都非常令人惊艳」。

习近平会中向美方代表团表示，中国「对外开放的大门只会越开越大」，美国企业在中国将有「更加光明的前景」。

美国财政部长贝森特（Scott Bessent）与中国国务院副总理何立峰在12日在南韩会面，在最后一刻的13日让两国达成贸易议题进展。

川普与习近平预计会讨论，并将去年10月于南韩会晤时达成休战一年的协议再次延长。中国对稀土出口的管制、以及人工智慧竞争，也是外界预期双方将讨论的议题。

上午峰会结束后，两位领袖前往天坛参观。已载入联合国世界遗产的天坛，过去在中国历史是皇帝祈求丰收的场所。

两人14日晚间6时将回到人民大会堂参与中方设置的国宴。