川普称不急于结束与伊朗战争 不会动用核武

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（法新社华盛顿23日电） 美国总统川普（Donald Trump）今天发文表示，美国不急于结束与伊朗的战争，但对伊朗而言「时间紧迫」。另外，川普还对记者说，美国不会在对伊朗的战争中动用核武。

目前美伊在巴基斯坦和谈的前景尚不明朗，亦无迹象表明各方将恢复外交努力，以结束荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的僵局。

自从川普无限期延长中东战争的停火以来，美伊双方已将重心转向遭伊朗报复性封锁的荷莫兹海峡。这里原本是全球1/5石油及液化天然气的出口要道。

美国则对进出伊朗港口的船只实施海上封锁。

川普在社群媒体上表示：「我有的是时间，但伊朗没有━时间紧迫！」他并补充道，伊朗的军队已被摧毁，「他们的领导人不在了，封锁严密牢固，而且情况只会越来越糟」。

川普稍早下令美国海军摧毁任何在荷莫兹海峡布雷的伊朗船只。

另外，川普今天也说，他不会在与伊朗的战争中动用核武。

当被问及是否会使用这类武器时，川普在白宫告诉记者：「我为什么要用核武？我们已经用非常常规的方式彻底击溃他们，没用到核武。」

他补充道：「不，我不会用。任何人都不应该被允许动用核武。」

被问及愿意为与伊朗达成长期和平协议等候多久时，川普回答：「别催我。」

他说，在之前为期两周的停火期间，伊朗可能「稍微」囤了一些武器，但美军大约一天内就能将其摧毁。