川普称中国同意订购200架波音飞机

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（法新社北京14日电） 美国总统川普（Donald Trump）今天接受福斯新闻频道（Fox News）专访时表示，中国同意向美国飞机制造商波音（Boeing）购买200架飞机。

川普目前人在北京进行访问。他在接受福斯新闻频道主持人尚汉尼提（Sean Hannity）独家专访时披露，中国国家主席习近平今天同意购买200架波音飞机。

川普告诉尚汉尼提：「他今天同意的一件事，就是他将订购200架飞机，这是件大事，波音（的飞机）。」

「200架大飞机。这会带来很多工作机会，很多。波音想要150架，它们获得200架。」

但法新社报导，波音股价在相关新闻片段发布后走跌。

美国媒体之前报导称，中国有可能订购大约500架单走道的波音737 MAX，外加100架较大机型的飞机，例如787型梦幻客机（Dreamliner）及波音777。

波音未立刻回应法新社的置评请求。

波音执行长欧特柏格（Kelly Ortberg）是这次北京高峰会美方代表团的成员之一。他上个月曾向分析师表示，他对中国下单抱持希望，并称「我认为这百分之百取决于美中谈判和双方关系」。

波音上次从中国当局获得订单，是2017年川普在第一任期内访问北京时。当年的订单包括单走道和双走道共计300架飞机，估计金额达370亿美元。