川普称仍不满协议提案内容 伊朗称重开战机率低

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（法新社德黑兰27日电） 伊朗今天表示，随双方逐步接近协议，与美国重返战争的可能性不高，然而美国总统川普则表示，他对德黑兰最新的提案并不满意。

尽管外界对有望达成重启重要贸易路线荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的和平协议抱持乐观态度，带动油价大幅下跌，但川普仍说如果无法达成更好的协议，他可能被迫「彻底解决这事」。

自美伊4月8日停火以来，针对结束冲突及恢复被封锁航道的谈判就陷入僵局，全球经济也因局势动荡而承受冲击。

塔斯尼姆通讯社（Tasnim）引述伊朗伊斯兰革命卫队高层阿克巴尔扎德（Mohammad Akbarzadeh）表示「基于敌人的弱点，重启战争的可能性很低」，但也警告伊朗部队已「满装弹药，随时待命」，如遭攻击将立刻回应。

与此同时，川普在白宫内阁会议表示，他并不急于达成协议，尽管他先前于周末时宣称双方协议已接近达成。

他说：「伊朗非常想达成协议，他们的意愿很明确。但到目前为止还没成功。我们对这结果不满意，但总有一天会令我们满意。不然的话，我们就得彻底解决。」

美国与以色列2月28日悍然对伊朗开战，导致整个地区陷入混乱，油价一度飙升。

随双方陆续释出合缓迹象，外界对于即将达成避免进一步敌对行动的协议抱有期望，国际油价今天一度下跌超过5%。

伊朗国营电视台报导，美国已在一份协议架构草案中承诺，将解除对伊朗港口封锁、恢复荷莫兹海峡的交通并撤出驻波斯湾的美军。这份报导援引所谓美伊谅解备忘录大纲内容，但白宫随即驳斥，称其「纯属虚构」。

前一天，伊朗指控美国违反停火协议，并警告在遭遇自停火以来最严重攻击后，伊方已做好报复准备。

美国军方则表示，自25日深夜到26日清晨展开「自卫性打击」，目标为伊朗导弹发射阵地及布雷船艇。

与此同时，德黑兰情报部门宣布，美国与以色列仍在意图颠覆伊朗伊斯兰共和国并分裂伊朗，指控两国企图挑拨分化并进行破坏行动。