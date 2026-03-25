川普称伊朗送「价值不菲大礼」 最新发展一次看

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（法新社巴黎24日电） 中东战事进入第25天，美国总统川普今天表示，伊朗送给他一份与荷莫兹海峡石油运输有关的「非常贵重的礼物」，使他与德黑兰「对的人」讨论结束这场战争的信心大增。

以下是中东战争的最新事态发展。

●美以动向

川普近来下令美军延后攻击伊朗发电厂、为期5天，并表示华府正与匿名伊朗人士磋商后，他在白宫告诉记者，「他们送给我们一份大礼…而且是价值极为可观的礼物。对我来说这代表一件事：我们正在和对的人打交道」。

川普说这份「礼物」具有「重大意义」，并补充说这和「石油及天然气有关」，但与伊朗核计画无关。他重申先前说法，称德黑兰「同意他们永远不会拥有核武」，还说德黑兰「非常渴望」达成协议。

此外，知情人士今天透露，五角大厦预计将从美国陆军精锐的第82空降师增派数千官兵前往中东，但未明确说明这些美军将派往中东何处或于何时抵达。

美国迄今尚未决定是否派兵进入伊朗，但一名消息人士指出，美国将增强未来可能在此区采取行动的能力。

以色列国防部长卡兹（Israel Katz）今天说，以军将往北占领直至利塔尼河的黎巴嫩南部国土；这是以色列首度明确表示有意夺取这块占黎巴嫩领土近1/10的土地。

卡兹说，军方将控制「剩余桥梁及直到利塔尼河的安全区」，并建立「防御缓冲带」。

卡兹先前曾警告黎巴嫩政府，若不将激进组织「真主党」（Hezbollah）解除武装，将会失去领土。获伊朗支持的真主党于3月2日对以色列发动攻击，将黎巴嫩牵扯进美国联手以色列对伊朗的战争之中。

此外，以色列军方今天表示，已完成对伊朗中部城市伊斯法罕（Isfahan）的「大规模空袭」。

●伊朗动向

伊朗在提交给国际海事组织（IMO）的声明中说，只要不支持或参与针对伊朗的侵略行为，并遵守德黑兰当局公布的安全规章，就会允许「非敌对」船只通过荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）。

伊朗今天任命前革命卫队指挥官左加德为最高国家安全委员会（SNSC）秘书，接替日前在空袭中丧生的拉里贾尼（Ali Larijani）。

伊朗当局今天还说，已逮捕466人，理由是他们透过网路活动试图破坏国家稳定。

联合国核监督机构表示，伊朗通报布什尔（Bushehr）核电厂遭「一枚发射物击中」，但未造成人员伤亡或设施损毁。

以色列军方昨天深夜警告，伊朗朝以色列发射飞弹，反飞弹防御系统已启动；过去24小时内已发布逾10次飞弹警报。

●油价股汇动态

在市场对美国与伊朗透过谈判结束中东战争前景转趋审慎之际，国际油价今天走扬。

纽约商品交易所西德州中级原油5月结算价上涨4.22美元或4.79%，收每桶92.35美元。

伦敦北海布伦特原油5月交割价上涨4.55美元或4.55%，收每桶104.49美元。

●其他国家及组织

巴基斯坦总理夏立夫（Shehbaz Sharif）今天表示，他愿意主办旨在结束美伊战事的谈判。他在社群平台X发文说，巴基斯坦欢迎并完全支持推动对话以终止战争的努力。

夏立夫说：「在美国与伊朗都同意下，巴基斯坦随时准备好并乐于担任主办方，促成具建设性与决定性的会谈，以达成全面解决方案。」

黎巴嫩外交部今天宣布驱逐新任伊朗大使后，黎巴嫩武装团体真主党形容此举「是罪过」，呼吁「立刻收回成命」，声称「这道命令后果危险」，并形容这项决策「是国家与战略罪行」。

黎巴嫩外交部将驻黎伊朗大使列为「不受欢迎人物」（persona non grata），限他本月29日前离境。

黎巴嫩外交部在声明中澄清，这项决定并不构成与伊朗断交，「而是针对大使违反外交礼仪与其作为驻黎巴嫩大使的义务所采取的措施」。

中国外交部长王毅与伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）今天通话时表示，相关问题应透过对话谈判解决，不应诉诸武力，「谈起来总比打下去好」。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）与伊朗总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）通话时，也敦促伊朗以「诚意」进行谈判。

黎巴嫩媒体报导，首都贝鲁特（Beirut）北部多个原本未受以色列与真主党战事波及的地区发生爆炸，多人受到轻伤。军方官员表示，爆炸可能源自被拦截的伊朗飞弹。

美国与以色列2月28日联手攻击伊朗后，伊朗锁定以色列及波斯湾国家展开反击，联合国人权理事会明天将罕见举行紧急辩论，聚焦伊朗的打击行动与这些行动对平民的影响。（编译：刘文瑜）