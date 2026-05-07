川普称可能与伊朗达成协议 中东战争最新发展一次看

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（法新社巴黎6日电） 美国与以色列联手攻打伊朗进入第68天，美国总统川普表示「非常有可能」与伊朗达成协议，但同时威胁若协议不成将恢复轰炸。以下是法新社汇整的中东战争最新情势。

●美以动向

美国总统川普今天表示，在过去一天进行了「非常良好的会谈」后，「非常有可能」与伊朗达成结束中东战争的协议。

川普在白宫椭圆形办公室告诉记者：「我们在过去24小时进行了非常好的会谈，我们很有可能会达成一项协议。」

美国军方今天表示，一架美国海军战机向一艘试图突破华府对伊朗港口封锁的油轮开火，并使其船舵失效。

美军中央司令部（CENTCOM）在X平台发文称，美军警告称这艘悬挂伊朗国旗的船只违反了封锁令，但船员未能遵守指示，因此一架美国F/A-18超级大黄蜂战机「用20毫米机炮发射数发炮弹，使这艘油轮的舵失效」。

川普扬言，如果伊朗不同意达成结束战争的协议，他将恢复对伊朗的轰炸。

以色列军队总参谋长萨米（Eyal Zamir）矢言要瓦解真主党（Hezbollah），并表示军方已准备好在必要时对伊朗发动新一轮攻势。

●伊朗动向

据当地媒体报导，伊朗外交部发言人贝卡伊（Esmaeil Baqaei）表示，德黑兰仍在「审查」美国提出结束战争的提案。

贝卡伊告诉伊朗学生通讯社（ISNA），德黑兰将在「确定观点」后，向关键调解国巴基斯坦传达看法。

伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）在X平台发文表示，德黑兰期望在与美国的冲突后，中国能支持一个「新的战后」区域框架。

●油价股汇动态

由于中东战争有望结束，全球油价今天大跌，美国股市则应声上涨，因川普表示「非常有可能」与伊朗达成协议。

美国两大主要股指标准普尔500指数和那斯达克指数连续第2天创下历史新高，而国际油价基准北海布伦特原油则下跌7.8%，收在每桶101.27美元。

●其他国家及组织

一名与真主党关系密切的消息人士指出，以色列今天对黎巴嫩首都贝鲁特（Beirut）南郊发动空袭，造成真主党精锐部队的一名高阶指挥官身亡。

根据黎巴嫩卫生部的数据，在南部和东部的空袭中，至少还有11人丧生。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天告诉伊朗总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian），对阿拉伯联合大公国民用基础设施及荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）附近船只的攻击是「不合理的」。

马克宏在会谈后于X平台表示：「我对局势持续升级表达深切关注，并谴责对阿联民用基础设施和数艘船只的不合理攻击。」

法国总统府另外表示，法国航空母舰戴高乐号（Charles de Gaulle）今天正驶向南红海，为可能恢复荷莫兹海峡航行的任务预先部署。

作为伊朗与美国及以色列之间关键调解人的巴基斯坦总理夏立夫（Shehbaz Sharif）今天表示，他「希望」当前的谈判动力将为中东地区带来和平。