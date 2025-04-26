川普等领袖陆续抵达 将出席教宗丧礼

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（法新社梵蒂冈25日电） 美国总统川普与第一夫人梅兰妮亚（Melania Trump）今晚抵达罗马，将出席罗马天主教教宗方济各（Pope Francis）丧礼。

梵蒂冈今天表示，教宗方济各停灵圣伯多禄大教堂（St. Peter’s Basilica）3天期间，约有25万人入场悼念。公众瞻仰遗容时间结束，各国领袖开始聚集，准备参加丧礼。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）是最后一批在灵柩前致意的群众之一。这次瞻仰教宗方济各遗容的人数，超过前教宗本笃十六世（Pope Benedict XVI）2022年过世后瞻仰遗容的人数，当时估计约有19.5万人。

53岁义大利人费里希（Igho Felici）今天瞻仰教宗方济各遗容后说：「多么伟大的人！他爱每个人，不分宗教。我必须来这里。」

这一整天，通往圣伯多禄大教堂的宽阔大道上挤满群众，除了信徒和游客，还有适逢国定假日的义大利人。

今晚在一场非公开的仪式上，教宗遗体安置木棺中，身穿红色祭披和黑色鞋子，头戴白色主教冠，手握念珠。

依照传统，他的脸上蒙上一层白色丝质面纱，灵柩里放着一个袋子，里面装着他12年教宗任期内铸造的硬币和奖章。

圣伯多禄广场（St. Peter’s Square）预定当地时间26日上午5时30分（台湾时间26日上午11时30分）在严格的维安措施下重新开放，预计将有大约20万人涌入广场。

50位国家元首和10多位王室成员预计将出席丧礼，包括川普。川普今晚抵达罗马，这是他重返白宫执政以来首次出访。

义大利和梵蒂冈有关当局对圣伯多禄广场周围区域严密维安，包括禁止无人机、在屋顶部署狙击手并有战斗机待命。

警方表示，今夜将启动更多检查站。