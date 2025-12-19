川普签令降级大麻归类 松绑医疗用途研究

（法新社华盛顿18日电） 美国总统川普今天签署行政命令，将大麻降级归类为危险性较低的药物，为大麻更多的医疗研究铺路。

法新社报导，这项各界期待已久的举措，让大麻不再与海洛因、「摇脚丸」或称「一粒沙」的LSD，同列最危险的毒品类别，但这并不意味着大麻在美国全境合法化。

川普表示，这项命令「绝非允许将大麻当作娱乐用」，而是让大麻更容易用于「正当医疗用途」，如癌症及慢性疼痛患者。

川普在白宫椭圆办公室表示：「有许多人恳求我这么做，那些正承受巨大痛苦的人。」

川普说：「下令将大麻重新归类，会让大麻相关医学研究更加容易，大家能够研究它的益处、潜在风险，以及未来治疗方式。这一定会带来极大的正面影响。」

目前在美国，大麻被归类为第一级管制药品，与海洛因等毒品同级。美国政府认为这些药物滥用可能性极高，且不被认可用于医疗用途。

第三级管制药品，像是K他命及合成类固醇，则被认为具有医疗价值，滥用风险较低。

美国已有数十州开放合法医疗大麻计画，包括加州等许多州也核准娱乐用途。

美国对第一级管制药品的临床研究，须经过层层审核。川普的这项决定，目的在降低研究门槛。

此举也可能为合法种植、销售大麻的企业，带来大利多。（编译：纪锦玲）