川普绿卡限令急转弯 改个案审理不强制回国

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（法新社华盛顿30日电） 「纽约时报」报导，美国总统川普政府已收回先前宣布的措施。该措施原本规定，寻求取得美国永久居留权（俗称绿卡）的非美国公民，必须返回原籍国提出申请。

美国国土安全部（DHS）29日向「纽约时报」（The New York Times）表示，上周公布的政策并非适用于所有申请者，而是将「依个案情况」来评估与执行。 川普政府发言人卡勒（Zach Kahler）22日曾表示：「从现在开始，暂时在美国的外国人如欲取得绿卡，除特殊情况外，均须返回原籍国申请。」 这项宣布被视为美国移民政策的重大转变，并引发数以百万计寻求取得美国永久居留权移民的强烈忧虑。

川普在竞选总统时，承诺将驱逐数百万名无证移民，但自他上任以来，其政府也关闭多项取得美国居留权的合法途径。 根据美国移民委员会（American Immigration Council），美国每年核发超过100万张绿卡，而截至目前为止，超过一半申请者提出申请时已经身在美国境内。 一名美国官员今天向法新社表示，这项政策「重申长期以来的法律与政策，但这些规定在拜登政府时期被忽视」。 这名匿名官员表示：「这项政策不会阻止任何合法且符合条件的外籍人士取得绿卡。它将导致部分不符合酌情核发条件的外籍人士，最终需在海外向国务院提出申请。」 这名官员还说：「对于奉公守法、条件优秀的申请人以及专业技术人才而言，这项政策不会带来任何明显影响。」