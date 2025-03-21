川普翻新椭圆形办公室 展现个人风格处处金闪闪

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（法新社华盛顿20日电） 美国总统川普承诺为美国开创新的「黄金时代」，至少在白宫椭圆形办公室，他以金碧辉煌的翻修兑现了承诺。

共和党籍的川普用镀金器皿和刻有「川普」的镀金杯垫来装饰椭圆形办公室，墙上挂满前任总统们的肖像。

椭圆形办公室几乎每天都会新添一些东西。川普本周披露一份独立宣言（Declaration of Independence）副本，这份历史文件促使美国在250年前脱离英国君主统治。

这位78岁的前电视真人秀明星兼身价亿万的房地产大亨似乎远比他第一次执政时更加积极地打造一个既是工作室又是专属房产的空间。

乔治华盛顿大学（George Washington University）媒体学院主任洛吉（Peter Loge）说：「川普总统非常擅于扮演川普这个角色…重点在于表演。演出的一部分就是闪亮。如果川普不把椭圆形办公室改造成一个反映他品牌的电视场景，那才奇怪。」

但川普狂热装饰的背后也带有严肃政治讯息。

椭圆形办公室是美国权力的最有力象徵，也是他经常举行记者会及会晤外国政要的背景，因此办公室多了一幅19世纪前总统波尔克（James Polk）的肖像绝非巧合。

美国第11位总统波尔克执政时，美国出现最大规模的领土扩张时期，占领了西岸、西南部和德州大片地带。

在川普公开宣称要拿下格陵兰、「收回」巴拿马和接管加萨走廊（Gaza Strip）令盟友警觉之际，这显然极具政治象徵含意。

每位总统都从白宫艺品收藏等来源选取大部分装饰品，但也设法为椭圆形办公室创造个人风格。

川普本月18日接受福斯新闻频道（Fox News Channel）节目访问时，拉开覆在独立宣言上的遮光布帘时说：「你觉得（民主党籍前任总统）拜登会这么做吗？我不觉得。」

他还指着门楣新装上的金色天使说：「听说天使会带来好运。」

拜登的椭圆形办公室相对克制，壁炉周围挂有5幅肖像，包括战时总统罗斯福（Franklin D. Roosevelt）。

川普则挂了9幅肖像，还不包括他办公桌旁的其他肖像，其中一幅是共和党籍前总统雷根（Ronald Reagan）。

拜登在壁炉台上放着据说可溯及前总统甘乃迪（John F. Kennedy）时代的瑞典常春藤植物；川普则放着7个华丽的镀金器皿，有些历史超过200年。

对于一个宣布第一次竞选总统时在纽约川普大楼（Trump Tower）搭乘金色电梯下楼的人来说，这种奢华的展示或许并不令人意外。

从建筑物到圣经，川普向来喜欢在各种东西上赋予自己的名字。

川普的改造行动往往不避讳推销自己的个人品牌和强而有力的形象，这对他的政治生涯很重要。

他甚至打算将椭圆形办公室外的着名玫瑰园铺平，好让这个地方看起来像是他在佛罗里达州海湖俱乐部（Mar-a-Lago）宅邸的露台。

不过，川普最引以为傲的装饰之一是一幅非常独特的肖像。椭圆形办公室外有一幅用金色相框装裱的照片，那是他2023年拍摄供犯罪档案使用的大头照，他当时因涉嫌干预2020年大选在乔治亚州登记在案。