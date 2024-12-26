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川普耶诞发30几则文 抨击左翼分子与加拿大总理

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（法新社华盛顿25日电） 美国总统拜登和即将上任的川普今天发布截然不同的耶诞讯息，川普重申最近关于收回美国对巴拿马运河控制权、购买格陵兰和吞并加拿大的言论。

拜登发布一则简短的传统耶诞讯息，谈及「善意与同情心」；川普则在一天内连续发布30多则讯息，直指「激进的左翼疯子」和加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau），并批评他的「公民税负过重」。

这名总统当选人以他一贯不规则的大小写风格，在其中一则讯息中写道：「激进左翼疯子耶诞快乐，他们不断试图阻挠我们的法院系统和选举。」

他在耶诞节当天，透过自己的社群平台「真实社群」（Truth Social）发表关于他认为自己遭受政治迫害的言论，这与拜登向「所有美国人」送上耶诞祝福形成鲜明对比。

在全国政治两极化和分裂日益加剧情况下，共和党人川普在11月选举取得胜利，重返白宫。

川普发布一张自称为「年度爱国者」的照片，还有一张他对着民主党籍前总统欧巴马露出得意笑容的照片。

其他发文内容包括赞美他的内阁人选、希望购买格陵兰的愿望，以及他对美国船只通过巴拿马运河所支付费用的抱怨。

川普再次称杜鲁道为加拿大的「州长」，并表示如果加国成为「我们的第51个州」，「他们的税负将减少超过60%」，且「他们的企业规模将立即倍增」。

川普再次强硬表态，威胁要求由美国控制巴拿马运河，并抱怨中国在这条航道拥有「非法」影响力，还说华府「投入数十亿美元进行『修复』，但对『任何事』都无权发言」。

几分钟后，他宣布选择佛罗里达州政治人物卡布瑞拉（Kevin Marino Cabrera）担任美国驻巴拿马大使，并称巴拿马是「在巴拿马运河上敲我们竹杠的国家，远远超出他们最狂妄的梦想。」

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