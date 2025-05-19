川普蒲亭通话前 欧洲领袖再吁俄接受无条件停火

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（法新社华盛顿18日电） 美国总统川普将于19日与俄国总统蒲亭通话，作为他持续推动终止2022年俄国入侵乌克兰战争努力的一环。欧洲领袖们今天先与川普通话，强调俄国须接受无条件停火的必要性。

川普去年在美国总统选举期间夸下海口，称上任后一天就能平息俄乌冲突；然而他的外交努力到目前几无进展。

俄乌双方代表团上周于土耳其伊斯坦堡进行3年多来首次直接谈判，但未能就停火达成共识。双方还互相指责，乌克兰更批评莫斯科派出的仅是一支由低阶官员组成的敷衍代表团。

在俄乌谈判后，川普宣布他会与蒲亭通话，以结束这场在乌克兰「血流成河」的战争。这场战事已摧毁乌克兰大片国土，并迫使数百万人流离失所。

川普说他也会与乌克兰总统泽伦斯基和北约官员通话，表达希望能实现停火和结束这场惨烈战事。

莫斯科与华府先前都强调，为结束俄乌冲突，川普与蒲亭两人有必要见上一面。川普还说在他与蒲亭当面会谈前，俄乌冲突不会有任何改变。

英、法、德、义等国领袖18日已先和川普通话。英相施凯尔（Keir Starmer）的发言人表示，在川普与蒲亭19日通话前，盟国领袖们讨论无条件停火的必要，以及蒲亭须对和平谈判严肃以对。

在俄罗斯国家电视台18日播出的访问里，蒲亭表示俄方目标是「消除引发这场危机的根源、为持久和平与保障俄罗斯安全创造条件」，但他没进一步阐明。

俄国提到俄乌冲突根源通常是指莫斯科对基辅与西方的不满，并以此作为2022年2月发动入侵的理由，包括誓言要将乌克兰「去纳粹化、去军事化」、保护乌东俄语居民、对抗北约东扩以及阻止乌克兰在地缘政治上倒向西方。 然而基辅与西方表示，俄国侵乌不过就是帝国主义式的土地夺占。