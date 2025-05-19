The Swiss voice in the world since 1935
登录

川普蒲亭通话前 欧洲领袖再吁俄接受无条件停火

afp_tickers
此内容发布于
3 分钟

（法新社华盛顿18日电） 美国总统川普将于19日与俄国总统蒲亭通话，作为他持续推动终止2022年俄国入侵乌克兰战争努力的一环。欧洲领袖们今天先与川普通话，强调俄国须接受无条件停火的必要性。

川普去年在美国总统选举期间夸下海口，称上任后一天就能平息俄乌冲突；然而他的外交努力到目前几无进展。

俄乌双方代表团上周于土耳其伊斯坦堡进行3年多来首次直接谈判，但未能就停火达成共识。双方还互相指责，乌克兰更批评莫斯科派出的仅是一支由低阶官员组成的敷衍代表团。

在俄乌谈判后，川普宣布他会与蒲亭通话，以结束这场在乌克兰「血流成河」的战争。这场战事已摧毁乌克兰大片国土，并迫使数百万人流离失所。

川普说他也会与乌克兰总统泽伦斯基和北约官员通话，表达希望能实现停火和结束这场惨烈战事。

莫斯科与华府先前都强调，为结束俄乌冲突，川普与蒲亭两人有必要见上一面。川普还说在他与蒲亭当面会谈前，俄乌冲突不会有任何改变。

英、法、德、义等国领袖18日已先和川普通话。英相施凯尔（Keir Starmer）的发言人表示，在川普与蒲亭19日通话前，盟国领袖们讨论无条件停火的必要，以及蒲亭须对和平谈判严肃以对。

在俄罗斯国家电视台18日播出的访问里，蒲亭表示俄方目标是「消除引发这场危机的根源、为持久和平与保障俄罗斯安全创造条件」，但他没进一步阐明。

俄国提到俄乌冲突根源通常是指莫斯科对基辅与西方的不满，并以此作为2022年2月发动入侵的理由，包括誓言要将乌克兰「去纳粹化、去军事化」、保护乌东俄语居民、对抗北约东扩以及阻止乌克兰在地缘政治上倒向西方。 然而基辅与西方表示，俄国侵乌不过就是帝国主义式的土地夺占。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Jessica Davis Plüss

你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？

人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？

参与讨论
14
15 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dorian Burkhalter

人道主义领域还有未来吗？怎样的未来？

美国、英国和瑞士-国际人道主义体系中几个最大的传统捐助国最近纷纷宣布削减援助预算。该领域陷入生存危机。哪些新的援助途径值得人道主义者去探索？

参与讨论
2 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Aylin Elçi

你所在的国家是如何治疗精神疾病的？

大多数精神疾病患者都会接受抗抑郁药物的治疗，但在三分之一的病例中，这些药物显示无效。在瑞士，越来越多的精神疾病患者被推荐接受电疗或迷幻辅助心理治疗。你所在的地区有类似的治疗方法吗？

参与讨论
6
15 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团