川普警告外交窗口将关闭 伊朗扬言区域毁灭性回应

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（法新社德黑兰20日电） 伊朗今天表示，正考虑美国提出的最新中东战争停火方案；与此同时，美国总统川普（Donald Trump）则形容双方谈判「正处于协议和重启攻势的边缘」。

川普先前曾表示，双方谈判已进入「最后阶段」，之后又警告，外交窗口可能很快就会关闭

川普今天在华盛顿近郊的安德鲁联合基地（Joint Base Andrews）说：「相信我，如果我们得不到正确答案，情势会发展得很快。我们已经全部准备好了。」

川普多次威胁将重新动武，伊朗官员则以更强烈的措辞回应。

革命卫队（Revolutionary Guards）今天警告，若「对伊朗的侵略行动再度发生」，未来战火将扩及中东区域之外，「我们的毁灭性打击将摧毁你们」。

尽管双方互相威胁、暴力事件时有发生，由巴基斯坦居中协调的对话仍持续进行当中，希望能正式终结这场战争。

目前，荷莫兹海峡（Hormuz Strait）的未来仍是谈判工作中最棘手的问题。随着战前原油库存消耗，全球经济恐受更多冲击的忧虑也日增。

此外，荷莫兹海峡运输了全球大约1/3的肥料，这让外界担心若航道持续受阻，将导致粮食价格上涨及短缺。

联合国粮农组织（FAO）今天警告，封锁行动可能引发「严重的全球粮价危机」及「系统性农业粮食冲击」。