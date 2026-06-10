川普说会去看世足赛 FIFA：总统将颁奖给冠军队

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（法新社华盛顿10日电） 世界杯足球赛（World Cup）即将开踢，美国总统川普今天表示，他会去观赛。

在白宫椭圆办公室，当法新社记者问川普是否打算去看世界杯比赛时，川普回答：「我会的，我一定会。」

川普并未透露会出席哪些场次的比赛，但国际足球总会（FIFA）主席英凡提诺（Gianni Infantino）表示，他预期川普将于7月19日决赛时，亲自颁奖给冠军球队。

去年川普在纽泽西州大都会人寿体育场（MetLife stadium）举行的国际足总俱乐部世界杯（FIFA Club World Cup）担任颁奖嘉宾时，遭到部分球迷的嘘声。今年的世界杯决赛也将在同一座体育场举行。

川普积极想在世界杯留名，他多次提到，今年美国与墨西哥、加拿大联合主办世界杯，那是他在第一任期内成功争取到的主办权。

川普也与英凡提诺有着深厚友谊。去年12月，也就是在美军对委内瑞拉和伊朗展开军事行动之前，英凡提诺还首创「FIFA和平奖」，特别颁给川普。

川普说：「我今天早上和英凡提诺通了电话…他表示筹备这届赛事空前成功。」

不过，这届世足赛场外争议也不断，除了门票价格昂贵，还有严格的移民政策管制，以致一些球迷、球队工作人员，以及一位索马利亚顶尖裁判，都被拒绝入境美国。

川普表示，政府正在积极处理相关问题。

他对媒体说：「我们正在努力，确保适当的人能进入我们的国家。」（编译：纪锦玲）