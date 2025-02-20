川普贸易和移民政策恐推升通膨 联准会决策者忧心

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（法新社华盛顿19日电） 根据美国联邦准备理事会（Fed）今天公布的1月会议纪要，决策官员对于总统川普的贸易和移民提案带来的潜在通货膨胀效应感到忧虑。

川普已扬言对部分美国最大贸易伙伴加徵全面性关税，指控这些国家从事不公平的贸易行为，且打击毒品贩运的力道不足。

此外，川普矢言执行美国史上最大规模驱逐行动，许多经济学家预测，此举加上关税措施，可能引发通膨效应。

联准会制订利率的联邦公开市场委员会（Federal Open Market Committee，FOMC）在连3次决议降息后，今年1月开会表决维持利率按兵不动，并表示不急于调降主要贷款利率。

在美国消费通膨略为攀升下、川普1月20日就任总统数天后，联准会决议维持基准利率在4.25%和4.50%区间。

联准会在会议纪要指出，「与会官员预测，在适当的货币政策下，通膨率仍持续朝2%目标迈进，然而过程可能维持崎岖波动」。

「贸易和移民政策潜在变化的效应」恐致通货紧缩进程复杂化，令与会决策官员深感忧虑。

这份会议纪要并未提及川普的名字。

联准会表示，辖下多个行政区企业联络人「已表明企业会尝试将潜在关税导致的输入成本上升转嫁给消费者。」

根据芝加哥商品交易所集团（CME Group），期货交易人目前预计联准会今年最多降息2码的机率约80%。（译者：徐睿承/核稿：李佩珊）