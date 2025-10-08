川普赞卡尼为世界级领袖 乐观看待美加贸易协议

（法新社华盛顿7日电） 美国总统川普（Donald Trump）今天在白宫与加拿大总理卡尼（Mark Carney）举行完贸易会谈后表示，卡尼将会「非常高兴」，但没有立即对取消美国高额关税做出让步。

川普在椭圆形办公室展现友善态度，赞扬卡尼是「世界级领袖」，并补充说这位前中央银行行长是个「好人」，但也可能「非常难搞」。

这是卡尼自4月上任以来第2次访问白宫，他在国内面临达成协议的压力，但离开时没有获得任何取消关税的确切承诺。

川普向媒体表示：「我想他们将会非常高兴地离开。」川普又说，这两个经济体之间存在「自然的冲突」，但在「过去几个月已取得长足进展」。

卡尼表示，他有信心加拿大能从主要经济伙伴美国那里「获得适当的协议」。

两人在会谈期间气氛轻松，当川普拿「合并」加拿大开玩笑时，两人还笑了出来，这指的是他先前要求让加拿大成为美国第51个州。

尽管言谈愉快，川普与卡尼对于如何放宽美国对木材、铝、钢铁与汽车的关税，仍谨慎地避免透露任何具体细节。

美国总统昨天宣布自11月1日起，对所有进口重型卡车课徵25%的关税。

卡尼在访美后发表的声明中指出，双方没有达成多少实质性协议，仅说这两位领导人都认知存在竞争，但也有合作空间。

他在社群平台X上表示：「我们将专注于开拓这些新的机会。」

60岁的卡尼是在不到1年前踏入政坛，当时他主打自己丰富的危机管理经验竞选，以此作为对抗川普关税与并吞威胁的方式。 虽然加拿大绝大多数的贸易仍受到美国-墨西哥-加拿大协定（USMCA）保护，但川普呼吁在即将重新谈判时应进行修改。

加拿大有75%的出口销往美国，但今年第2季国内生产毛额（GDP）下滑1.5%，经济压力加剧。

在访问美国前，加拿大反对党对卡尼施压，因为加拿大是美国主要盟友中唯一尚未与华府达成协议的国家。

保守党党魁博励治（Pierre Poilievre）今天在写给卡尼的公开信中指出：「如果你带着藉口、跳票的承诺与作秀照片回来，那就是辜负我们的劳工、企业与国家。」