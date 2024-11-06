川普赢摇摆州北卡罗来纳 贺锦丽胜选机率下滑

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿6日电） 美国2024年总统大选选情胶着又充满悬念，共和党总统候选人川普今天赢得第一个摇摆州北卡罗来纳州，暂以227对189张选举人票取得领先，缩小了民主党对手贺锦丽的胜算。

7大关键决战州之一北卡罗来纳州的选票今天率先开出，由前总统川普赢得16张选举人票，巩固了他持续高涨的气势。

美国各大媒体与选情分析网站将亚利桑那、内华达、威斯康辛、密西根、宾夕法尼亚、北卡罗来纳、乔治亚列为2024年大选的7大关键摇摆州。

与共和党候选人川普相比，副总统贺锦丽（Kamala Harris）在其他关键的州表现较为逊色。

贺锦丽竞选团队说，这场选举「难分轩轾」，她最可能胜选的途径，是赢得密西根州、宾州与威斯康辛州这3个「蓝墙」摇摆州。

根据法新社取得的副本，贺锦丽的竞选团队总干事狄伦（Jen O’Malley Dillon）在电子邮件中向工作人员表示：「我们对我们在『蓝墙』观察的情况感到满意。」

川普发言人米勒（Jason Miller）说，佛罗里达州共和党阵营的气氛很「正面」。

川普率先赢得的州包括预测由共和党拿下的佛州与德州，民主党对手贺锦丽则是赢得加州，川普暂以227张选举人票领先贺锦丽的189张。美国总统大选采「选举人团制度」，全美共有538张选举人票，候选人须获得过半（270张）才能当选。

全美还在等待其他战况激烈的主要摇摆州开票，但川普在乔治亚州仍维持领先。