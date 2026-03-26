川普：伊朗正在和谈 怕被自家人杀害才不承认

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿25日电） 美国总统川普今天表示，伊朗正在参与和平谈判，并称德黑兰之所以否认，是因为伊朗的谈判代表害怕被自己人杀害。

川普在一场为共和党国会议员举办的晚宴上说：「顺带一提，他们正在谈判，而且他们非常想达成协议。但他们害怕承认，因为他们觉得会被自己的人民杀掉。」

他接着说：「他们也害怕会被我们杀掉。」

在川普发表这番言论之前，伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）曾表示「我们无意进行谈判」。

川普重申他的论点，即伊朗在这场已进入第4周的冲突中正被「打得落花流水」，尽管德黑兰实际上仍有效扼制着关键的荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）石油航线。

川普同时抨击他的国内政敌，声称民主党人正试图「转移我们在这场军事行动中所取得的巨大成功」。

川普还以嘲讽的口吻提及民主党人要求他为这场冲突寻求国会批准一事，并补充说：「他们不喜欢『战争』这个词，因为你应该要获得批准，所以我会用『军事行动』这个词。」

白宫稍早表示，如果伊朗不承认战败，川普准备「发动地狱般的打击」，同时也坚称德黑兰仍在参与谈判。

伊朗国营媒体稍早曾引述一名未具名官员的话说，伊朗已对据传来自华府的15点计画做出「负面」回应。

白宫新闻秘书李威特（Karoline Leavitt）告诉记者：「如果伊朗不接受当前的现实，如果他们无法理解自己在军事上已经被击败，而且将继续被击败，川普总统将确保他们遭受前所未有的重创。」

李威特说：「川普总统从不虚张声势，他已准备好发动地狱般的打击。伊朗不应再次误判。」

当被问及与伊朗的谈判是否已停滞时，李威特回答：「谈判仍在继续，且富有成效。」