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川普：将提名瓦尔兹任联合国大使

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（法新社华盛顿1日电） 美国国家安全顾问瓦尔兹传出将去职后，美国总统川普今天下午在社群媒体发文宣布，将提名瓦尔兹出任美国驻联合国大使；在过渡期间，国务卿卢比欧将同时兼任国安顾问。

川普（Donald Trump）下午在自家社群媒体「真实社群」（Truth Social）发文宣布，将提名瓦尔兹（Mike Waltz）担任美国驻联合国大使，证实瓦尔兹将去职。瓦尔兹是川普重返白宫以来，首位遭免职的高层官员。

川普今天发文写道，瓦尔兹从穿军服服役、在国会任职，到担任他的国安顾问，一直把国家利益摆在首位，相信他在新职上也会同样尽力。

川普表示，在过渡期间，国务卿卢比欧（Marco Rubio）将兼任国安顾问一职。

川普去年底赢得总统大选后，提名时任联邦众议员瓦尔兹出任国安顾问。瓦尔兹曾在美国陆军特种部队服役27年，期间参与于阿富汗、中东及非洲的战事而获4枚铜星勋章，以上校军阶退役，是首位进入国会的陆军特种部队老兵，也就是俗称的「绿扁帽」（Green Beret）。

瓦尔兹先前误将大西洋月刊（The Atlantic）总编辑高德柏格（Jeffrey Goldberg）拉进国安高层通讯群组之中，事件于3月底曝光后引发议论。

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