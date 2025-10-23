川普：拆除白宫东厢 耗资3亿美元打造大型宴会厅

（法新社华盛顿22日电） 美国总统川普今天证实，白宫标志性的东厢（East Wing）将被完全拆除，以建造一个耗资3亿美元的大型宴会厅─这次拆除规模远超过此前公布的计画。

川普在白宫椭圆形办公室的一场活动中告诉记者，他在与建筑师谘询后决定，「彻底拆除」东厢比部分拆除更为妥当。

在与北大西洋公约组织（NATO）秘书长吕特（Mark Rutte）一同出席活动时，川普被问及东厢的工程。此前有照片显示，一台机械挖掘机正在拆除东厢外墙，现场满是破碎的石砌结构、瓦砾与纠结的钢筋。

东厢历来是美国第一夫人的办公室所在地。总统本人则在西厢（West Wing）办公，总统夫妇居住于白宫建筑群东厢与西厢之间的行政官邸。

川普表示，新建的9万平方英尺（约8361平方公尺）宴会厅可容纳1000人，用于举办大型国宴及其他活动，目前这些活动只能在帐篷中举行。

川普今天声称拆除重建费用为3亿美元，高于白宫几日前公布的2.5亿美元。

川普并说东厢「与白宫本身完全分开」，但实际上东厢透过一条有盖柱廊与白宫主建筑相连。

这次改建已引发了关于透明度不足的质疑，批评者抱怨未提前通知或对外谘询。