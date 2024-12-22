川普：美官方政策将只有两种性别

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（法新社华盛顿22日电） 美国总统当选人川普今天矢言于上任首日「停止跨性别精神错乱」。他并承诺「不让男性参加女子体育」，并强调美国政府的官方政策「将只有两种性别：男性和女性」。

川普在亚利桑那州凤凰城（Phoenix）的活动中说：「我将签署行政命令，终结儿童生殖器残割、将跨性别者逐出军队和我们的小学、中学和高中。」

他同时承诺「不让男性参加女子体育」，强调「美国政府的官方政策将只有两种性别：男性和女性」。

川普在11月大选其中一个摇摆州举行的保守派年度盛会AmericaFest大会中，进一步承诺针对「移民犯罪」采取更严厉措施，并且重申由华府控制巴拿马运河（Panama Canal）的承诺。

跨性别议题近年来困扰美国政坛，民主党和共和党控制的州在诸如医疗、哪些关于该主题的书籍可以在公共或学校图书馆上架等政策上南辕北辙。

川普说：「1月20日，美国将从漫长、可怕失败、无能、举国衰退的4年翻开新页，我们将开创和平、繁荣和伟大的新时代。」

「我将结束乌克兰战争、我将结束中东的混乱，而且我会阻止，我承诺，第三次世界大战。我可以自豪地宣布…美国的黄金时代操之在我们手上。」