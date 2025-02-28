川普：3/4加墨25%关税生效 对中国再加徵10%

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（法新社华盛顿27日电） 美国总统川普今天表示，他下周将对中国进口商品再加徵10%关税，同时对加拿大和墨西哥课徵25%关税，理由是毒品走私问题「令人无法接受」，这3国因应问题的进展不足。

川普本月曾宣布因非法移民和致命性强效合成鸦片类药物芬太尼（Fentanyl）等问题，对加墨两国全面课徵25%关税，加拿大能源则面临较低关税，但川普之后宣布暂缓实施。

然而，为期一个月的暂缓措施将于3月4日告终。

记者询问川普是否计划下周开始课徵关税后，他今天在社群媒体「真实社群」（Truth Social）发文表示，在芬太尼问题获得制止「或受到严重限制」前，拟议的徵税措施将如期进行。

川普还说：「中国也将在当天再被加徵10%关税。」他是指3月4日。

川普本月稍早已对中国进口商品全面加徵10%关税，北京当局也采取报复措施。

美国官员向法新社证实，新的10%关税是因芬太尼问题而在目前关税基础上再加徵，称遏阻毒品方面的「进展不足」。

这名官员还说，华府必须对上述3国采取行动，以处理芬太尼问题。

中国商务部长王文涛今天对美国加徵关税措施表达关切。

他致函美国贸易代表葛里尔（Jamieson Greer）说：「中方对此表示坚决反对，并已采取相应反制措施，这是维护中方自身正当权益的必要之举。」

王文涛在信中指出，川普要求「针对中国」进行多项贸易调查，并敦促双方透过对话消除分歧。

北京当局先前就美国对芬太尼问题的疑虑反驳说，华府须自己解决问题，而不是以关税对付其他国家。

墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）今天表示，她希望与川普交谈，以避免受到他扬言实施的关税措施打击。

墨西哥高层代表团目前正在华府，寻求与美方达成协议。

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）则说，官员正日以继夜地努力，以期避免美国课徵关税，但美国下周如果这么做，加拿大将「立即回应」。

杜鲁道一再强调，经加拿大边境进入美国的芬太尼和无证移民占比不到1%。