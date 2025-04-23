川普5月将赴中东3国 重返白宫后2度出访海外

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（法新社华盛顿22日电） 白宫发言人李威特（Karoline Leavitt）今天表示，美国总统川普将于5月中旬访问中东3个国家。

法新社报导，川普预定26日前往梵蒂冈参加教宗方济各（Pope Francis）的葬礼，而中东行是他重返白宫后第2次出访海外。

李威特在白宫新闻简报会上表示，川普「将于5月13日至16日访问沙乌地阿拉伯、卡达和阿拉伯联合大公国」，但未透露更多细节。

沙乌地阿拉伯外长本月初在华府举行会谈，为川普来访铺路。川普2017年首度执政时，海外访问首站也是沙乌地。

沙乌地阿拉伯王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）今年1月曾承诺对美国贸易和投资注入6000亿美元。

美国近来与中东国家伊朗进行核子谈判，并扬言若双方不能达成协议，将采取军事行动。

川普2018年宣布美国退出与伊朗的核协议。具里程碑意义的核协议是2015年由德黑兰当局和西方强权签订，伊朗以限制自身的核子计画换取各国放宽制裁。

川普今天稍早表示，他已和以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通话，并在贸易和伊朗等议题上达成共识。（译者：纪锦玲）