左派贾拉与极右卡斯特出线 智利总统第2轮对决

2 分钟

（法新社圣地牙哥16日电） 根据部分计票结果，左派前劳工部长贾拉（Jeannette Jara）与极右派领袖卡斯特（Jose Antonio Kast）今天在智利总统选举中领先，两人将进入12月的第2轮决选。

智利选务机构Servel表示，在已开出52.39%选票的情况下，代表8党联盟参选的51岁共产党人贾拉取得26.58%的选票，暂时领先卡斯特的24.32%。 得票数紧接在后的候选人、极右翼国会议员凯瑟（Johannes Kaiser）已承认败选。

选战期间，民众主要关注的焦点是谋杀、绑架和勒索等犯罪活动飙升，这些犯罪普遍被认为是外国帮派所为。

卡斯特誓言要在智利与玻利维亚边境修建围墙、栅栏与壕沟，以阻止来自委内瑞拉等北方较贫穷国家的移民入境。

贾拉承诺将增聘警力、解除银行保密规定以打击组织犯罪，并解决生活成本问题。 她在12月14日的第2轮决选中，面临要将首轮领先优势转化为胜利的艰钜挑战，因为右派候选人的总票数远高于左派。

民调持续表明，卡斯特在决选中能轻而易举地击败贾拉。贾拉的得票数不如民调预期，而卡斯特则表现超乎预期。

路透社报导，智利向右转的趋势，反映拉丁美洲近期多国左翼的败绩，也预示着在哥伦比亚、秘鲁和巴西等国保守派候选人的声势正在抬头，而安全问题是这些国家竞选的中心议题。 极右翼国会议员凯瑟表示将支持卡斯特，而温和右翼政治人物马德义（Evelyn Matthei）在卡斯特对选民发表选后谈话时为他站台。