巨型恐龙「火神」骨架 法国拍卖600万欧元落槌

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（法新社丹皮埃尔伊夫林16日电） 根据媒体得自两间拍卖行的消息，长达22公尺的巨型草食恐龙骨架「火神」（Vulcan）今天以600万欧元（约新台币2亿600万元）售予一位匿名收藏家。

法新社得自波卡吉（Collin du Bocage）与巴巴罗萨（Barbarossa）拍卖行的消息指出，一位匿名收藏家以原先470万欧元，后来升至600万欧元的金额取得在美国出土的迷惑龙（Apatosaurus）骨架，此数字包括相关费用。

波卡吉拍卖行表示，买家承诺允许「火神」在博物馆展出，「我们很高兴买家打算将它出借给机构」。

这具巨型草食动物的骨架由原始骨骼的75%至80%组成，距今大约有1亿5000万年的历史。

拍卖商巴巴罗萨在网站上表示，它是「全球拍卖会所售出的最大恐龙」。

这具恐龙遗骸出土后被送往法国东南吕贝宏（Luberon）的帕莱莫夫实验室（Paleomoove Laboratory）进行为期两年的修复。

这只巨型动物活着的时候骨骼重量可达20公吨，骨架在巴黎西南约50公里丹皮埃尔伊夫林（Dampierre-en-Yvelines）的城堡度过夏天，拍卖即在当地进行。

这具绰号「火神」（Vulcan）的恐龙骨架是2018年于美国怀俄明州发现。

「火神」的挖掘是在2019年至2021年间进行，由法国投资者资助，这组化石包含300块骨头，随后运往法国修复。

「火神」预估拍价约在300至500万欧元之间。根据销售合约，未来它的所有者将保证让古生物学家接触并对其进行研究。