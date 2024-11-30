巴基斯坦伊斯兰教派无视停火命令再起冲突 增至124死

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（法新社巴基斯坦白夏瓦30日电） 巴基斯坦地方官员今天表示，伊斯兰逊尼派和什叶派无视当局数次下达的停火命令，再度于西北部发生冲突、造成13人死亡。这场教派冲突目前已夺走124条人命。

巴基斯坦是逊尼派穆斯林占多数的国家，但在靠近阿富汗边境的开柏普赫图赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）库蓝特区（Kurram）拥有大量什叶派穆斯林，两派人马的冲突已持续数十年之久。

最近一波暴力冲突始于本月21日，当时有2支在警方护送下的什叶派穆斯林车队分别遭到伏击，造成至少43人丧生。

在这之后的10天内，双方动用轻型和重型武器交战，使当地陷入瘫痪，包括主要道路被封闭、手机服务也遭中断，死亡人数急剧上升。

库蓝当地政府官员今天表示，加上过去2天新增13死，死亡总人数已来到124人。

该名官员指出，13名死者分别是2名逊尼派和11名什叶派穆斯林。此外，在今天早上仍持续进行的战斗中，有超过50人受伤。

这位要求匿名的官员告诉法新社：「双方严重缺乏互信，而且不愿意遵守政府的停火命令。警方报告指出，许多人想要逃离该地区，却因为安全情势持续恶化而无法离开。」

开柏普赫图赫瓦省政府上周末宣布一项为期7天的停火协议，但遭到忽视，当局又在27日促成一项停火10天的休战令，仍未能阻止两派人马交战。