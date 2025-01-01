巴拿马运河移交25周年 笼罩川普威胁收回阴影

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（法新社巴拿马市31日电） 巴拿马今天纪念美国将巴拿马运河移交给巴拿马25周年，但美国总统当选人川普扬言要求归还运河控制权的言论，为这个里程碑蒙上阴影。

这场纪念活动在巴拿马运河管理局总部举行，期间包含为日前辞世的美国前总统卡特（Jimmy Carter）默哀一分钟。

卡特1977年签署条约，促成巴拿马运河这条重要水道最终在1999年12月31日移交给巴拿马；他于2天前辞世，享嵩寿100岁。

巴拿马总统穆里诺（Jose Raul Mulino）说：「在这特别的一天，我们既为运河掌握在巴拿马手中的25周年感到开心，又为（美国）前总统卡特的逝世感到悲痛。」

当年监督巴拿马运河20世纪末移交过程的巴拿马前总统莫丝柯索（Mireya Moscoso）告诉法新社，「今天我们感受到与25年前同样的情绪」。

穆里诺和今天仪式上发表演说的其他人都没有提到川普和他近来发出的威胁。

川普已表示若巴拿马无法确保运河「安全、有效率且可靠运作」，将要求巴拿马运河归还美国，引燃巴拿马人怒火。

川普批评美国船只通过运河需支付「荒谬」的费用，并指控中国军人「非法运营」巴拿马运河，但他并未提供证据。

巴拿马的政治领袖和民众普遍驳斥川普的威胁言论。

巴拿马另一位前总统杜里荷（Martin Torrijos）向法新社表示，1977年的条约「结束了被支配的年代，开启了独立和尊严的时代」。

他还说：「任何试图逆转或侵犯我国主权的行为，都会遭到所有巴拿马人的谴责与拒绝。」

穆里诺已明确表示，不会就运河控制权与川普进行谈判，并否认中国对运河有任何影响力。