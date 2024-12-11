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巴纽自治区领袖放眼2027年前独立 重启金铜矿场

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（法新社雪梨11日电） 巴布亚纽几内亚自治区布干维尔（Bougainville）首长托罗亚玛今天表示，布干维尔预定在2027年前宣布独立，并「放眼重启」潘古纳（Panguna）金铜矿场。

布干维尔人口约30万人，当地的潘古纳矿场长期关闭。布干维尔2019年举行公投，结果显示97.7%赞成独立。

但一些分析人士表示，目前不清楚巴纽是否会同意让这个自治区很快脱离。

布干维尔1988年爆发内战，直到1998年才结束。这场布干维尔叛军、巴纽安全部队及外籍佣兵之间的战争夺走多达2万条人命。双方2001年签订和平协议，内容包括布干维尔独立公投。

当初内战是为了争夺潘古纳矿场的营收。巴布亚纽几内亚的出口一度超过4成来自潘古纳矿场。

布干维尔叛军领导层和巴纽政府2021年同意推动一项进程，让布干维尔「宣布独立」时间不晚于2027年。

托罗亚玛（Ishmael Toroama）今天在澳洲雪梨举行的投资会议场边告诉媒体：「人民已经发声。」

他引述在2025年和2027年之间落实公投结果的协议，称「这项政治时程最终会在2027年结束」。他表示，将由巴纽国会决定是否批准布干维尔宣告独立。

巴纽总理马拉普（James Marape）昨天告诉法新社，他无法承诺2027年是最后期限，因为仍须经过国会程序，「我无法预先承诺时程」。

马拉普说，双方都认为有必要「阐明」国会程序，并指出调解方正居中斡旋协助谈判。

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