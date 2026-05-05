巴西小型飞机坠落撞住宅 3死2伤无居民受波及

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（法新社好景市4日电） 巴西东南部大城好景市（Belo Horizonte）今天发生小型飞机撞上1个三层楼住宅建筑的坠机事故，造成3人死亡、2人受伤。

好景市所在的米纳斯吉拉斯州（Minas Gerais）消防单位表示，正副驾驶当场罹难，机上3名乘客紧急送医。

当地医疗机构指出，其中1名伤者伤重不治，另2人则持续留院治疗，目前情况稳定。

消防单位表示，尽管飞机直接撞击建筑物，但屋内无人受伤，且建筑结构并无「明显倒塌风险」。

消防单位说，飞机撞击的是建筑物的楼梯间，可能因此避免更多伤亡。

消防官员告诉新闻网站G1说：「如果飞机撞到建筑物侧面，可能会直接冲进有人居住的公寓。」

巴西环球电视台（TV Globo）直升机当时在附近，拍摄到飞机失事前的最后画面。画面显示，飞机快速失去高度，向左转闪避较高楼房后，撞上这栋三层楼建筑，坠落在停车场。

消防单位公布的图片可见救难人员协助住户疏散。