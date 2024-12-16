巴西总统鲁拉跌倒脑出血 术后情况良好顺利出院

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（法新社圣保罗15日电） 巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在圣保罗（Sao Paulo）一家医院接受紧急手术控制颅内出血后，今天顺利出院。

在席利欧－利巴尼斯医院（Hospital Sirio-Libanes）医疗团队举行记者会时，79岁的鲁拉意外现身。他说：「我完好无损地站在这里…准备平静地返家。」

他后来离开医院时，微笑着向媒体记者挥手致意。

鲁拉10月在首都巴西利亚（Brasilia）总统官邸的浴室摔倒、头部受到撞击，核磁共振（MRI）扫描显示他的大脑与硬脑膜之间存在出血情况，医疗团队10日替他开刀，进行颅骨穿孔引流手术以减轻压力。

鲁拉接着在12日接受后续手术，来降低颅内膜再次出血的风险。

鲁拉的医生卡里尔（Roberto Kalil）在记者会上表示，总统可以恢复活动，但需休养15天。

鲁拉会在圣保罗待到16日，接受后续检查，一旦确认无虞，就能返回巴西利亚、恢复正常生活。

卡里尔说：「唯一的限制是进行体能训练。」

另一名医生杰莫里奥（Ana Helena Germoglio）表示，鲁拉康复情况「超乎预期」。（译者：纪锦玲）